Mamak\'ta Otobüs Kazası: 7 Yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünün trafo ile 3 otomobile çarpıp bir iş yerine girdiği ve 7 kişinin yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı yanında meydana geldi. Kızılay-Zirvekent seferini gerçekleştiren 334 hat numaralı 06 DV 5771 plakalı belediye otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle trafoya ve caddedeki 3 araca çarpıp, oto aksesuar dükkanına girdi. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte 7 kişi yaralandı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün kontrolden çıkarak araçlara ve işyerlerine çarptığı anlar yer aldı. Kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan bir vatandaşın görüntüsü de kameralara yansıdı.