Mamak'ta Yol Çöktü, Araç Çukura Düştü - Son Dakika
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Mamak'ta Yol Çöktü, Araç Çukura Düştü

Mamak\'ta Yol Çöktü, Araç Çukura Düştü
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Mamak'ta şiddetli yağış sonrası caddede çökme meydana geldi, sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu.

YOLUN ÇÖKME ANI KAMERADA

Mamak'ta şiddetli yağışta göle dönen Mutlu Caddesi'nde çökme meydana geldi. Suyla kaplı caddede yolun çöktüğünü fark edemeyen sürücü, yönetimindeki ticari araçla çukura düştü. Aracın çukura girme anı yol kenarındaki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın ön tarafı büyük oranda çukura girerken, yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kadın, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hasar gören araç da ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Turgut Özal Bulvarı'nda bir aracın suya gömüldüğü alt geçitte ekipler suyu tahliye etmeye çalışıyor. Ekiplerin çalışmasıyla su tahliye edilerek, araç kurtarıldı. Kent genelinde 1819 araç ve 2 bin 931 personel ile sahada yağışın olumsuz etkilerine karşı çalışmalar sürüyor.

Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak'ta Yol Çöktü, Araç Çukura Düştü - Son Dakika

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