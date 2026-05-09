Tunceli'de 3 gün süren "Mameki Fest Gençlik" sona erdi.
Valilik tarafından Mameki Parkı'nda düzenlenen festivalde, konser, su sporları, tekne gezisi, çocuk oyunları, yüz boyama ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler yapıldı.
Belirli saatlerde festival alanına gelen katılımcılar, stantları gezip çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi.
Organizasyonun son gününde ise şarkıcı Haluk Levent konser verdi. Vatandaşlar şarkılara eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Mameki Fest Gençlik Festivali Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?