Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek: "En Büyük Gücümüz; Halkımızın Güveni, Desteği ve Sevgisi"

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Güllük Caddesi ve Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çiçek, "El ele, gönül gönüle yürüdüğümüz bu yolda en büyük gücümüz; halkımızın güveni, desteği ve sevgisidir. Dostluğun, paylaşmanın ve dayanışmanın kenti olan güzel Manavgat'ımızda; yarınları hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Çiçek ve beraberindeki heyet, bugün sabah saatlerinde Güllük Caddesi ve Perşembe Pazarı'nda esnaf ziyareti yaptı; vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında esnafın karşılaştığı sorunlar, vatandaşların beklentileri ve mahalleye ilişkin ihtiyaçları dinleyen Çiçek; yerel yönetim olarak çözüm önerilerini aktardı ve çeşitli düzenlemeler üzerine vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Çiçek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Perşembe Pazarı ve Güllük Caddesi'ndeki esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek kıymetli görüş ve önerilerini dinledik. El ele, gönül gönüle yürüdüğümüz bu yolda en büyük gücümüz; halkımızın güveni, desteği ve sevgisidir. Dostluğun, paylaşmanın ve dayanışmanın kenti olan güzel Manavgat'ımızda; yarınları hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen her talep ve önerinin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.