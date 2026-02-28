Manavgat Belediyesi'nin İftar Programları Devam Ediyor

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında düzenlediği iftar programlarını sürdürüyor.

Manavgat Belediyesi, kentin farklı noktalarında iftar sofları kurmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarı Yeri'nde düzenlenen iftar programına; Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarı Yeri'nde düzenlediğimiz iftar programında hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Bu mübarek ayın gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket, şehrimize birlik ve dirlik getirmesini diliyorum. Ramazan'ın bereketini mahallelerimizde hissetmeye, gönül sofralarında buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.