Manavgat Belediyesi'nden Kadın Emeğine Destek Projesi

(ANTALYA) - Kadın emeğini destekleyen ve el emeği ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Manavgat Belediyesi Toros Kadınları Emek Pazarı, yeni üreticilerle büyümeye devam ediyor.

Manavgat Belediyesi, yeni katılımcıların Toros Kadınları Emek Pazarı'na entegrasyonunu sağlamak ve satış konusundaki yetkinliklerini artırmak amacıyla çeşitli eğitimler veriyor.

Manavgat Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Eda İlbasmış, üretici kadınlara pazarlama ve satış teknikleri konusunda kapsamlı bilgi aktardı. Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Program Koordinatörü Öğr. Gör. Özcan Utar tarafından ise hijyen ve sanitasyon eğitimi verildi.

Yeni katılımcılar, eğitimlerin ardından ürettikleri demo ürünleri tanıtarak pazardaki yerlerini aldı.

Pazar, Manavgat Cumhuriyet Meydanı ırmak kenarında, her pazartesi ve perşembe günü ziyaretçilerini bekliyor. Kadın üreticilerin emeğine destek olmak, el emeği ürünleri keşfetmek ve bölgenin yöresel ürünlerine ulaşmak isteyen herkes pazarı ziyaret edebilecek.