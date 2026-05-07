Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten 13. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Davet

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi kapsamında düzenlenecek 13. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde son hazırlıkları yerinde inceledi. Çiçek, "Ilıca Er Meydanı'nda üç gün boyunca sürecek bu büyük heyecana tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği incelemelerde Çiçek, 13. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde organizasyon alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Er meydanında yapılan düzenlemeleri gözden geçiren Çiçek, güreşseverlere en iyi şartlarda bir organizasyon sunmak için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Çiçek, 8-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etabı olduğunu belirterek, Manavgat'ın önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Ata sporu yağlı güreşin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Çiçek, "Ilıca Er Meydanı'nda üç gün boyunca sürecek bu büyük heyecana tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak

Manavgat'taki organizasyonun ulusal düzeyde geniş kitlelere ulaşacağını belirten Çiçek, güreşlerin TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacağını kaydetti.