Manavgat'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Çığlık' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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Manavgat'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Çığlık' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Manavgat Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Anıl Türkmener'in yazıp yönettiği 'Çığlık' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Oyun, kadın hakları ve toplumsal sorunları ele alarak izleyiciden büyük ilgi gördü.

09.03.2025 12:17  Güncelleme: 13:29
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Çığlık" adlı oyuna ev sahipliği yaptı. Oyuna vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Anıl Türkmener'in yazdığı ve yönettiği tek perdelik "Çığlık" tiyatro oyunu, seyirciyle buluştu. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini topladı. Çığlık, kadınların tarih boyunca verdiği hak ve özgürlük mücadelesini sanatsal bir dille ele alırken, toplumsal eşitsizliğin neden olduğu kadın cinayetleri, çocuk evlilikleri gibi önemli sorunlara yönelik güçlü bir mesaj verdi. Yoğun ilgi gören oyun, müzikal yapısıyla hem farkındalık yarattı hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Manavgat Belediyesi tarafından desteklenen oyun, toplumsal sorunlar ele alındı. Zübeyde Hanım'ın bir kadın ve bir anne olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştirme sürecine değinildi. Bir annenin toplum üzerindeki çarpıcı etkisi "Bir kadın dünyayı değiştirebilir" sözü ile işlendi. Türkmener, "Bizi ayakta alkışlama yüceliğini gösteren tüm izleyicilerimize gönülden teşekkür ederiz" diyerek salonu dolduran seyircilere teşekkür etti.

Oyunun ardından Manavgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülcan Bulut tarafından Anıl Türkmener'e ve oyunculara çiçek takdiminde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Çığlık' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Çığlık' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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