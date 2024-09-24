Manavgat\'ta Açık Hava Sineması Etkinliği Büyük İlgi Gördü

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği açık hava sineması etkinliği, sinemaseverlerle keyifli bir akşam yaşattı.

Manavgat Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, Zindan Kalesi önünde film gösterimi yaptı. Bu kapsamda ilçede çekilen 'Baraj' ve 'Köprü' filmleri gösterildi. Açık hava sineması, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Vatandaşlar, film gösterim etkinliğine büyük ilgi gösterdi. Etkinlik, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve yerel basında yer alan haberlerle daha da fazla kişiye ulaştı. Katılımcılar, filmlerin ardından yapılan sohbetlerle hem sanat üzerine hem de yerel sinema endüstrisine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.