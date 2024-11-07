Manavgat'ta 'Dijital Dershane' Projesi ile Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Manavgat'ta 'Dijital Dershane' Projesi ile Öğrencilere Destek

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın öncülüğünde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrencilere yönelik hayata geçirilen 'Dijital Dershane' projesi tanıtıldı. Proje, öğrencilere ücretsiz eğitim materyalleri sunarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı amaçlıyor.

07.11.2024 13:31
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara öncülüğünde hayata geçirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik 'Dijital Dershane' projesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı ile duyuruldu.

Toplantıya, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları, basın mensupları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Tanıtımda, Dijital Dershane'nin sunduğu içerikler ve elde edilmek istenilen hedefler açıklandı. Toplantıda, Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla başvuran ve uygun bulunan öğrencilere eğitim kitleri hediye edildi. Dijital Dershane, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav sürecinde ihtiyaç duyacağı tüm eğitim materyallerini, internet aracılığıyla ücretsiz olarak sunmayı hedefliyor.

Dijital platformda yer alan içerikler arasında; konu anlatımları, soru çözümleri, çıkmış ve çıkabilecek sorular, motivasyon konuşmaları, sınav stratejileri gibi kaynaklar bulunuyor. Manavgat Belediyesi'nin bu yeni projesi, ilçede eğitimde fırsat eşitliğini artırarak, gençlerin daha parlak bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

"Bizim işimiz, gençlerin önünü açmak, onlara yol göstermek"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim konusundaki kararlılığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"En çok önem verdiğim konu eğitim. Biz buralara kadar geldiysek, bunun en önemli nedeni eğitim. Bizi yetiştiren, bize emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bilgi güçtür. Bizim gücümüz, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ne kadar okursak o kadar bilgili oluruz, ne kadar bilgili olursak da o kadar güçlü oluruz. Belki de Manavgat Belediyesi tarihinde en çok öğretmen meclis üyesi barındıran dönemdeyiz. Bu listeyi bilinçli olarak yaptık. Hiçbirisi bana meclis üyeliği için başvurmadı, biz onlara teklif ettik. Çünkü biliyoruz ki onlar Manavgat'ın sevilen öğretmenleri. Gece gündüz çalışan, Manavgat'ın çocuklarının daha çok okuması ve daha iyi yerlere gelmesi için çaba harcayan eğitimcilere ihtiyaç vardı. Çocuklarımızı gördükçe, geleceğe olan umutlarım yeşeriyor. Daha çok çalışmak istiyorum. Bizim işimiz, gençlerin önünü açmak, onlara yol göstermek. Onlar zaten doğru yolu buluyorlar."

Başkan Kara, çocukların iyi bir eğitim alabilmesi için gerekirse tüm imkanları seferber edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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