Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimci kardeşler, örtü altı tarımın yüksek maliyetlerine alternatif olarak kapalı alanda dikey tarım yöntemiyle safran üretimine başladı.

Turizmin yanında tarım sektöründe de faaliyet göstermeye karar veren Mustafa ve Erkan Boğa kardeşler, 100 metrekarelik kapalı alanda raf sistemleriyle 200 metrekarelik üretim yüzeyi oluşturdu.

Mustafa Boğa, gazetecilere, bir arkadaşlarının önerisi üzerine dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak bilinen safran üretimini araştırmaya başladıklarını söyledi.

Yatırım öncesinde Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kapalı ve açık alan üretim tesislerini incelediklerini belirten Boğa, küçük alanda üretim yapılabilmesi, görece düşük yatırım maliyeti ve yüksek katma değer sağlaması nedeniyle safranda karar kıldıklarını kaydetti.

Safran soğanlarını İç Anadolu Bölgesi'nden kilogramı yaklaşık 2 bin 400 liradan temin ettiklerini ve 1 kilogramda ortalama 55 soğan bulunduğunu aktaran Boğa, üretime ilişkin şöyle konuştu:

"100 metrekarelik üretim alanımızda, yaklaşık 750 kilogram soğanla üretim sürecimize başladık. Tesisimizin kurulum aşamasında izolasyon, zemin ve tavan düzenlemeleri, elektrik altyapısı, raf sistemleri ve üretimde kullanılacak ürünlerin maliyetleri dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Üretim sürecinin sonunda elde edeceğimiz çiçek hasadı, baharat üretimi ve yumru çoğaltımıyla birlikte, topraktan çıkaracağımız yeni yumruların satışından da gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Tüm bu gelir kalemlerini değerlendirdiğimizde, yaklaşık 3 milyon lira tutarındaki başlangıç yatırımımızı bir yıl içerisinde amorti edebileceğimizi öngörüyoruz."

Yaklaşık 8 ila 12 haftalık sürecin sonunda 750 kilogram soğandan 1 kilogram kuru safran elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Boğa, mevcut soğanları toprağa ekerek yaklaşık 3 ton safran soğanına ulaşmayı planladıklarını ve küçük ölçekli yatırımcıların 10 metrekarelik alanlarda dahi üretime başlayabileceğini dile getirdi.

Ürettikleri safranı öncelikle iç pazara ve Avrupa ülkelerine sunmayı planladıklarını, Antalya'ya gelen turistleri de potansiyel müşteri kitlesi olarak gördüklerini ifade eden Boğa, safranın gramını 1200 liradan, çoğaltacakları soğanların kilogramını ise 3 bin ila 3 bin 500 liradan satışa sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışından danışmanlık talebi

Safranın uzun raf ömrüne sahip olmasının ve yumrularının uygun koşullarda 6 ay içerisinde 3 ila 5 kat çoğalabilmesinin avantaj sağladığını anlatan Boğa, tesis kurulumu ve üretim yöntemleri konusunda talepler aldıklarını bildirdi.

Boğa, özellikle Balkan ülkelerinden yoğun ilgi gördüklerini belirterek, "Bizden talebi olan herkese yardımcı olmaya çalışacağız. Hem tesis kurulumu konusunda hem ürün temini konusunda talep böyle devam ettiği sürece hem yurt içinden hem yurt dışından özellikle Balkanlar'dan ciddi bir talep var, oralarda da üretim yapmak isteyen kişilere yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimci kardeşler, önümüzdeki dönemde mevcut tesisin kapasitesini tamamen kullanarak üretim alanını genişletmeyi hedefliyor.