Manavgat'ta Hırsızlık Çetesi Tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çaldıkları bisikletle birden fazla marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli JASAT timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Side Mahallesi'ndeki restorandan 3 Mart'ta bisiklet çalındığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Hırsızlık olayının yaşandığı restoranın çevresinde bulunan iş yeri ve ikametlerin güvenlik kameralarını izleyen ekipler olayın faillerinin Mustafa Bulut, K.A. ve suça sürüklenen çocuk Ş.A. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin şehir merkezinde çok sayıda zincir markete girerek hırsızlık yaptıklarını da tespit etti. Araştırma sırasında çaldıkları bisikletle cadde üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Bulut tutuklanırken, Ş.A. ve K.A. adli kontrolle bırakıldı.

HIRSIZLIKLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Side'de bir restoranın önündeki bisikletin şüpheli Mustafa Bulut tarafından alınmaya çalışılmasını yanındaki Ş.A.'nın engellendiği, bir süre Bulut'un geri gelerek bisikleti çaldığı görüldü. Bulut'un çok sayıda markete girerek, çaldığı ürünleri çantasına doldurduğu anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,