Manavgat'ta Hırsızlık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Hırsızlık Çetesi Tutuklandı

12.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta bisikletle hırsızlık yapan üç şüpheli yakalandı, biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çaldıkları bisikletle birden fazla marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli JASAT timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Side Mahallesi'ndeki restorandan 3 Mart'ta bisiklet çalındığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Hırsızlık olayının yaşandığı restoranın çevresinde bulunan iş yeri ve ikametlerin güvenlik kameralarını izleyen ekipler olayın faillerinin Mustafa Bulut, K.A. ve suça sürüklenen çocuk Ş.A. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin şehir merkezinde çok sayıda zincir markete girerek hırsızlık yaptıklarını da tespit etti. Araştırma sırasında çaldıkları bisikletle cadde üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Bulut tutuklanırken, Ş.A. ve K.A. adli kontrolle bırakıldı.

HIRSIZLIKLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Side'de bir restoranın önündeki bisikletin şüpheli Mustafa Bulut tarafından alınmaya çalışılmasını yanındaki Ş.A.'nın engellendiği, bir süre Bulut'un geri gelerek bisikleti çaldığı görüldü. Bulut'un çok sayıda markete girerek, çaldığı ürünleri çantasına doldurduğu anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Manavgat, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Hırsızlık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:45:38. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Hırsızlık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.