Manavgat Belediyesi, Hortumun Yol Açtığı Olumsuzluklara Müdahale Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manavgat Belediyesi, Hortumun Yol Açtığı Olumsuzluklara Müdahale Ediyor

27.01.2026 10:29  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta etkili olan hortum ve fırtınanın ardından belediye ekipleri hasar tespit, temizlik ve onarım çalışmaları için seferber oldu. Çolaklı Mahallesi'nde ciddi zararlar oluştu.

(ANTALYA)- Manavgat'ta gece saatlerinde etkili olan hortum ve kuvvetli fırtınanın ardından Belediye ekipleri ilçenin farklı noktalarında başlattığı hasar tespit, temizlik ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, denizden karaya ilerleyerek Çolaklı Mahallesi Süral yolu güzergahında etkili olan hortum, bölgede ciddi hasara yol açtı. Hortumun geçtiği hat üzerinde çok sayıda ağaç kökünden sökülerek farklı noktalara savrulurken, seralarda hasar oluştu, bazı evlerin çatıları uçtu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, gece boyunca sahada görev yaptığı belirtilen açıklamada; yollara devrilen ağaçların kaldırıldığı, ulaşımı aksatan enkazın temizlendiği ve risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:34:59. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi, Hortumun Yol Açtığı Olumsuzluklara Müdahale Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.