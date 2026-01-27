Manavgat Belediyesi, Hortumun Yol Açtığı Olumsuzluklara Müdahale Ediyor

(ANTALYA)- Manavgat'ta gece saatlerinde etkili olan hortum ve kuvvetli fırtınanın ardından Belediye ekipleri ilçenin farklı noktalarında başlattığı hasar tespit, temizlik ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, denizden karaya ilerleyerek Çolaklı Mahallesi Süral yolu güzergahında etkili olan hortum, bölgede ciddi hasara yol açtı. Hortumun geçtiği hat üzerinde çok sayıda ağaç kökünden sökülerek farklı noktalara savrulurken, seralarda hasar oluştu, bazı evlerin çatıları uçtu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, gece boyunca sahada görev yaptığı belirtilen açıklamada; yollara devrilen ağaçların kaldırıldığı, ulaşımı aksatan enkazın temizlendiği ve risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.