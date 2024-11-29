Manavgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, markette kaçak sigara ve tütün ürünleri satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin markete düzenlediği operasyonda 2 bin 132 paket kaçak sigara, 1110 kaçak tütün mamulü, 70 elektronik sigara, 62 kilogram kaçak nargile tütünü ve 2 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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