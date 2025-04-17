Manavgat'ta Yeni Bir Sosyal Proje: Halk Kahvesi Açıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Yeni Bir Sosyal Proje: Halk Kahvesi Açıldı

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Manavgat Belediyesi, sosyal projelerine bir yenisini ekleyerek Kızılot Mahallesi'nde Halk Kahvesi'ni hizmete açtı. Başkan Niyazi Nefi Kara, halkın bir araya geleceği, sohbet edeceği ve kitap okuyabileceği bir mekan oluşturduklarını açıkladı.

17.04.2025 10:18  Güncelleme: 10:42
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, Halk Lokantası, Kadınlar Kahvesi ve Emekliler Kahvesi'nin ardından Halk Kahvesi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Burası, Manavgat'taki diğer kahvelerimiz gibi sizlerin bir araya geleceği, kitap okuyabileceği, gazete takip edebileceği, dostane sohbetler gerçekleştirebileceği bir yer olacak" dedi.

Manavgat Belediyesi, halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaşama geçirilen Halk Lokantası, Kadınlar Kahvesi ve Emekliler Kahvesi'nin ardından bu kez Kızılot Mahallesi'nde Halk Kahvesi, vatandaşların hizmetine açıldı.

Halk Kahvesi'nin açılış törenine, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Dostane sohbetler gerçekleştirebileceği bir yer olacak"

Açılışta konuşan Başkan Niyazi Nefi Kara, Halk Kahvesi'nin yapımına katkıda bulunan hayırsever Önem Gök'e teşekkür ederek, "Burası, Manavgat'taki diğer kahvelerimiz gibi sizlerin bir araya geleceği, kitap okuyabileceği, gazete takip edebileceği, dostane sohbetler gerçekleştirebileceği bir yer olacak" dedi.

"Biz biriz, birlikteyiz"

Sosyal belediyecilik anlayışının temelinde halkın yer aldığını ifade eden Kara, bu projelerin devam edeceğini vurgulayarak, "Manavgat'ta önümüzdeki günlerde her hafta bir açılış yapacak yerlerimiz hazırlandı" diye konuştu. Başkan Kara, Manavgat Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana her fırsatta "mutlu bir Manavgat" hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Kızılot Mahallesi'nin daha fazla hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kara, bu açılışın bir başlangıç olduğunu söyledi.

Toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Kara, "Birbirini seven, saygı duyan, yardımlaşan Manavgatlılar olarak bir arada olmamız gerekiyor. Biz biriz, birlikteyiz. Bu birlikteliği bozmadık, bozmayacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Yeni Bir Sosyal Proje: Halk Kahvesi Açıldı - Son Dakika

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