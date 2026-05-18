Manavgat Belediyesi'nin Tenis Sporcusu Mavi Asya, Türkiye Şampiyonu Oldu

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi sporcusu Mavi Asya Yıldırım, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar Gençlik Spor Kulübü ev sahipliğinde 14-17 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcuları bir araya getirdi. Organizasyonda 58 erkek ve 65 kız olmak üzere toplam 123 sporcu mücadele etti.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, turnuvada Türkiye şampiyonu olan Manavgat Belediyesi sporcusu Mavi Asya'yı ve antrenörünü tebrik ederek, belediye olarak genç sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.