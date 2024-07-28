Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti Görüntüleri Yayımlandı

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İngiltere'deki Manchester Havalimanı'nda polisin yüzünü ve başını tekmelediği kişilerin olay öncesinde 3 polis memuruna saldırdığı görüntülerin yayımlanmasının ardından açıklama yapan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, "İki tarafı olan karmaşık durum. Halkı bir karara varmak için acele etmemeye çağırıyorum." dedi.

Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan kişinin başına ve yüzüne tekme attığı görüntülerin öncesinde yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, Manchester Evening News tarafından yayımlandı.

Görüntülerde polisin, Terminal 2 otopark ödeme noktasında gözaltına almak istediği şahsın ve beraberindeki diğer kişinin saldırısına uğradığı yer aldı.

Bir kişinin erkek polise, diğerinin de iki kadın polise saldırdığı kayıtlara ilişkin gazeteye görüntülü açıklama yapan Burnham, "İki tarafı olan karmaşık durum. Halkı bir karara varmak için acele etmemeye çağırıyorum." diye konuştu.

"İnsanlardan bir yargıya varmak için acele etmemelerini istiyorum"

Burnham, olaylara karıştıkları belirtilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatarak, "Artık insanların, Bağımsız Polis Davranışları Ofisinin (IOPC) polis memurunun davranışına ilişkin soruşturmasını yürütmesine ve buna paralel devam eden Manchester Polisinin farklı suçlar olup olmadığına ilişkin soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi gerekiyor. Böylece daha etkili bir tablo ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Olaya ilişkin yayımlanan görüntülerin tüm resmi ortaya koymadığını kaydeden Burnham, bütün kayıtları izlediğini anlattı.

Burnham, "Karmaşıklığı ve herkesin tüm gerçeklere haiz olmaması nedeniyle insanlardan bir yargıya varmak için acele etmemelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

IOPC Bölge Direktörü Catherine Bates de sürece ilişkin yaptığı açıklamada, yerde yatan şahsı tekmeleyen polisle henüz görüşme yapılmadığını ancak olaya karışan kişilerden biri ve ailesiyle görüşüldüğünü söyledi.

Olay

Manchester Havalimanı'nda 23 Temmuz'da yaşanan olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerde polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve başını tekmelediği yer almıştı.

Polisin bankta oturan kişinin ise karnına tekme ve ensesine dirsek atarak yere yatırması da görüntülere yansımıştı.

Manchester Polisi, bu kişilerin görüntülerdeki olay öncesinde 3 polise saldırdığını, birinin burnunu kırdığını açıklamıştı.

Manchester Polisi, 3 memurun hastaneye kaldırıldığını, olaya karıştığı belirtilen 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yerde yatan kişiyi tekmeleyen polis, önce operasyonel, ardından da tüm görevlerden alınmıştı.