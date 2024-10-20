Myanmar'ın Mandalay kentindeki "küçük çaptaki patlama" sonucu Çin Başkonsolosluğunun çatısının zarar gördüğü bildirildi.
Myanmar ordusundan, Mandalay kentinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada "küçük çaplı patlama" sonucu bölgedeki Çin Başkonsolosluğunun çatısının zarar gördüğü belirtilirken, can kaybının olmadığı kaydedildi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü anlatılan açıklamada, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Mandalay'daki Patlamada Çin Konsolosluğu Zarar Gördü - Son Dakika
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