Manisa Akhisar'da ustasının Heimlich manevrası boğazına şeker kaçan kalfayı kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'da berber dükkanında çalışan kalfanın boğazına şeker kaçtı; ustası Heimlich manevrası yaparak onu kurtardı. Kalfanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde boğazına şeker kaçan berber kalfası, ustasının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kethüda Mahallesi'ndeki berber dükkanında kalfa olarak çalışan Ahmet Emir Dağdeviren'in (18) boğazına şeker kaçtı.
Nefes almakta zorlanan Dağdeviren, ustası ve iş yeri sahibi Ferdi Deren'in yanına giderek yardım istedi.
Deren, kalfasına Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu Dağdeviren'in boğazındaki şeker çıktı.
Dağdeviren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kalfa ile ustasının yaşadığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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