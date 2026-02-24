Besim Dutlulu:  Soma Termik Santrali Önünde Direnişe Geçen Emekçi Kardeşlerimizin Yanındayız - Son Dakika
Besim Dutlulu:  Soma Termik Santrali Önünde Direnişe Geçen Emekçi Kardeşlerimizin Yanındayız

24.02.2026 23:58  Güncelleme: 06:06
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Termik Santrali önünde direniş gösteren işçileri ziyaret ederek destekledi. Dutlulu, işçilerin mağduriyetine dikkat çekti ve çözüm beklediklerini ifade etti.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Termik Santrali önünde direnişe geçen işçileri ziyaret ederek destek verdi.

Dutlulu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Soma Termik Santrali önünde direnişe geçen emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Şirketin üretimi durdurma kararı ve işçi kardeşlerimizin ücretsiz izne mahkum edilmesi büyük bir mağduriyete yol açmıştır. Bu karar yalnızca çalışanları değil, ailelerini ve tüm Soma halkını doğrudan etkilemektedir. Yetkililerin, bu sorunu en kısa süre içerisinde vicdan ve sorumluluk duygusuyla çözüme ulaştırmasını istiyoruz. Hak yerini bulana, mağduriyetler giderilene kadar emekçilerimizin ve Soma halkının seslerine ses olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

