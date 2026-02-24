Besim Dutlulu:  Soma Termik Santrali Önünde Direnişe Geçen Emekçi Kardeşlerimizin Yanındayız

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Termik Santrali önünde direnişe geçen işçileri ziyaret ederek destek verdi.

Dutlulu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Soma Termik Santrali önünde direnişe geçen emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Şirketin üretimi durdurma kararı ve işçi kardeşlerimizin ücretsiz izne mahkum edilmesi büyük bir mağduriyete yol açmıştır. Bu karar yalnızca çalışanları değil, ailelerini ve tüm Soma halkını doğrudan etkilemektedir. Yetkililerin, bu sorunu en kısa süre içerisinde vicdan ve sorumluluk duygusuyla çözüme ulaştırmasını istiyoruz. Hak yerini bulana, mağduriyetler giderilene kadar emekçilerimizin ve Soma halkının seslerine ses olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.