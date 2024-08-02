Manisa Belediye Kütüphanesi Tadilat Nedeniyle Kapatılıyor

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(MANİSA)- Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde hizmet veren Belediye Kütüphanesi, tadilat nedeniyle 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren bir süre kapalı olacak.

Yunusemre Belediyesi, öğrencilere ve kitapseverlere daha iyi hizmet vermek için Belediye Kütüphanesi'ni yenileyecek. Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katta bulunan Belediye Kütüphanesi'nde tadilat ve yenileme çalışmaları yapılacağından dolayı 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren bir süre hizmet veremeyecek. Kütüphane tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha güzel ve yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetinde olacak.