Manisa Büyükşehir Başkanı Dutlulu, Evrenos için 160 milyon TL'lik projeyi açıkladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Başkanı Dutlulu, Evrenos için 160 milyon TL'lik projeyi açıkladı

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Manisa Büyükşehir Başkanı Dutlulu, Evrenos için 160 milyon TL\'lik projeyi açıkladı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Evrenos sanayicileriyle altyapı ve ulaşım sorunlarını görüştü. Toplantıda MASKİ projesinin yaklaşık 160 milyon TL, asfaltın ise 100 milyon TL maliyetli olduğu ve yol haritasının sanayicilerin kararına göre şekilleneceği belirtildi.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Evrenos Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya geldi. Başkan Dutlulu, bölgede uzun yıllardır yaşanan altyapı ve ulaşım sorunları ile çözüm önerilerinin değerlendirildiği görüşmede, sanayicilerin vereceği karara göre yol haritasının şekilleneceğini ifade etti.

Başkan Dutlulu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda Evrenos Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıya Dutlulu'nun yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve oda üyeleri katıldı.

Evrenos Sanayi Bölgesi'nde uzun yıllardır devam eden altyapı ve ulaşım sorunlarının ele alındığı toplantıda yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı, yolların durumu ve bölgedeki atıksu sorununun çözümüne ilişkin seçenekler değerlendirildi. Sanayicilerin yaşadığı sorun ve taleplerin dinlendiği toplantıda, bölgenin mevcut koşullarının üretim faaliyetleri üzerindeki etkileri de gündeme geldi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Evrenos" olarak adlandırılan sanayi bölgesindeki sorunların yeni olmadığını belirterek, sıkıntıların 1983 yılından bu yana devam ettiğini söyledi. Bölgedeki işletmelerin fiziki koşullar nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Yılmaz, sanayicilerin taleplerini daha önce Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ve MASKİ ekiplerinin bölgede çalışma gerçekleştirdiğini aktardı.

Dutlulu ise Akhisar Belediye Başkanlığı döneminde benzer sorunların yaşandığı Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmaları anlattı. Bölgedeki altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümü için benzer bir çalışma yürütülebileceğini belirten Dutlulu, Evrenos'ta MASKİ tarafından hazırlanan projenin yaklaşık 160 milyon TL maliyetle yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını kapsadığını, asfalt maliyetinin ise yaklaşık 100 milyon TL olacağını söyledi.

Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı yatırımını sanayicilerden herhangi bir bedel almadan gerçekleştirebileceklerini belirterek, bölgede çözülmesi gereken önemli başlıklardan birinin de atık su olduğunu ifade etti. Dutlulu, işletmelerin ön arıtma sistemlerini kurması ve atıksuların MASKİ tarafından kontrol edilmesi ya da bölgenin Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ne dahil olması seçeneklerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

"PROJEMİZ HAZIR"

Dutlulu, "Asıl yatırımcı olarak kararı siz vereceksiniz. Ben hiçbir kararı tek başıma vermiyorum. İşi bilenlerle konuşuyorum. Sanayi sitesiyle ilgili altyapı yapılacaksa sanayici ile konuşurum" diyerek sanayicilerle görüş alışverişinin sürdürüleceğini belirtti. Evrenos için hazırlanan projenin 2027 yılı yatırım planına alınmasının hedeflendiğini söyleyen Dutlulu, sanayicilerin vereceği karara göre yol haritasının şekilleneceğini dile getirdi.

SANAYİCİLER SORUNLARI ANLATTI

Toplantıda söz alan sanayiciler de bölgenin sorunlarının yaklaşık 10 yıldır çözüm beklediğini belirtti. Özellikle kış aylarında yolların çamur ve çukurlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade eden sanayiciler, çalışanların ve işletme sahiplerinin iş yerlerine ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi. Sanayiciler, altyapı çalışmalarının yanı sıra kısa vadede yolların iyileştirilmesini talep ederken, bölgede ciddi bir üretim potansiyeli bulunduğunu ve artık kalıcı bir çözüm istediklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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