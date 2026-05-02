Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, 1 Mayıs'ta Emekçiler ile Buluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 09:10  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi. Manisa'nın bir emek kenti olduğunu dile getiren Dutlulu, "Büyükşehir Belediyesi ve Besim Dutlulu olarak her zaman işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Manisa'nın daha adil ve özgür bir kent olması için bugün Manisa'da, yarın tüm Türkiye'de var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Sultan Camii önünden başlayan ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte Başkan Dutlulu'ya; CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Selma Aliye Kavaf, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

"Her zaman işçimizin, emekçimizin yanında olacağız"

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende halka hitap eden Başkan Dutlulu, Manisa'nın bir emek kenti olduğunu vurguladı. Emekçilerin bayramını kutlayan Dutlulu, "İşçinin, emekçinin şehri Manisa'dan hepinize selam olsun. Kimsenin karşısında diz çökmeyen, her zaman işçinin yanında duran sendikalarımız ve partilerimizle birlikte bu coşkuyu yaşıyoruz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ve ben Besim Dutlulu olarak her zaman işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Manisa'nın daha adil ve özgür bir kent olması için bugün Manisa'da, yarın tüm Türkiye'de var gücümüzle çalışacağız. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Kutlamalar, Türk rock müziği grubu Moğollar'ın konseriyle devam etti. Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Dutlulu, grubun önemli ismi Cahit Berkay'a teşekkür ederek kendisine yörenin simgesi olan el dokuması Demirci halısı takdim etti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 10:14:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.