Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "15 Yaşında Çocuklar İnsan Öldürüyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, amatör spor kulüpleri temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, kulüplerin çocuklar arasında şiddetin azalmasında etkili olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda 13-15 yaşlarındaki çocuklar insan öldürüyor. Eğer ileride sağlıklı, şiddetle değil birbirleriyle konuşabilen nesiller oluşturabileceksek amatör spor kulüplerinin çok önemi var" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Amatör Kulüpler Birliği ortaklığında düzenlenen programda, kentteki amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Dutlulu'nun yanı sıra; Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ile kentte faaliyet gösteren kulüplerin temsilcileri katıldı.

Pektaş: "Kadın ve ampute takımlarına pozitif ayrımcılık yapılsın"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Pektaş, "Bize 15 yıldır servis desteği sağlanmamıştı. Başkanımız sağladı. Benim bir isteğim var. İnşallah bu sene Manisa'dan bir takim 3. lige çıkarsa şampiyonluk primi vermesini istiyorum. Son zamanlarda gençlerimiz bataklıkta. Altyapı takımları bu konuda çok iyi işler yapıyor ve ahlaklı gençler yetiştiriyor. Ayrıca kadın takımımız ve ampute takımımız var. Onlara destek sağlamak gerekiyor. Bundan sonra pozitif ayrımcılık yapılacaksa önce kadın futbol takımı ve ampute takmına öncelik tanınmasını istiyorum" dedi.

Dutlulu: "Kaynaklar amatör spor kulüpleri ve gençlere harcanmalı"

Belediye kaynaklarının profesyonel takımlara değil amatör takımlara aktarılması gerektiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, "Benim farklı bir belediyecilik anlayışım var. Belediyelerin profesyonel takımlara, profesyonel oyunculara para aktarmalarını doğru bulmuyorum. Evet burası büyük bir şehir. Ama bu işler yapılacaksa sponsorlarla ve şirketlerinde istekleriyle yapılması gerektiğini, belediyenin bütün kaynaklarını amatör spor kulüpleri ve gençlere harcaması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunu Akhisar'da başarmıştık. Çünkü okçuluk, yüzme, tenis vb. sporların belediye desteği olmadan ayakta kalma şansı yok" diye konuştu.

"Yapılan desteği 12,7 milyona yükselttik"

Amatör kulüplere yapılan destekleri 3 katına çıkaracaklarını duyuran Dutlulu, şunları söyledi:

"Ferdi Başkanımız özellikle amatör kulüplere yardımları artırmaya başlamıştı. Biz de Büyükşehir olarak gençlerimizin amatör sporlara yönlendirilmesi için kendi belediye bünyemizdeki kulübümüzle beraber çalışmalarımızı yapacağız. Kaynaklarımızın bir kısmı buraya gidecek. Ama kaynaklarımızın asıl kısmı amatör spor kulüplerine gidecek. 17 ilçemiz var. Ayrım yapmadan bulundukları liglere göre hakkaniyetli bir sistem oluşturmaya çalıştık. 2025 yılında Ferdi Başkanın zamanında yapılan destek 4,6 milyon iken bu sene 12,7 milyona yükseltmiş bulunuyoruz. Biz amatör kulüplere olan desteği önümüzdeki senelerde katlayarak artıracağız. Çünkü amatör kulüplerin tek başına ayakta kalma şansı yok. Eğer bu kulüpler ayakta kalacaksa devletin ve belediyelerin yanında olması gerekiyor. Büyükşehir, bundan sonra amatör spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

"2026 yılı spor tesislerinin geliştiği ve güzelleştirdiği bir yıl olacak"

Tesislerin bakım ve onarımı için de çalışmalar yapacaklarını kaydeden Dutlulu, "Ayrıca ulaşım desteğini başlattık. Amatör spor kulüplerne ulaşım desteği vereceğiz. Bu konuda da belediyemiz yanınızda oalcka. Bizim için çok önemli bir konu. Ne yazık ki tesislerimiz istediğimiz seviyede değil. Biz 17 ilçede oradaki belediyelerimiz ve daire başkanlıklarımızla beraber tespit çalışması yaptık. Şu anda imalat aşamasındayız. 17 ilçemizdeki eksiklikleri olan spor teislerinde yenieleme çalışmalarına başlıyoruz. 2026 yılı Manisa için spor tesislerinin geliştiği ve güzelleştirdiği bir yıl olacak" dedi.

"Spor yapan insan uyuşturucudan ve suçtan uzak durur"

Sporun son dönemde, çocuklar arasında artan şiddet, bağımlılık gibi sorunların çözümü noktasında da önemli olduğunun altını çizen Dutlulu, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız gençlerimizin spor yapması. Spor yapan insan uyuşturucudan ve suçtan uzak durur. Sağlıklı olur. Şu anda 13-15 yaşlarındaki çocuklar insan öldürüyor. Eğer ileride sağlıklı, şiddetle değil birbirleriyle konuşabilen nesiller oluşturabileceksek amatör spor kulüplerinin çok önemi var. Bizim yaptığımız desteklerin bir nedeni de bu. Gençlerimize sahip çıkalım ve onları doğruya yönlendirelim.

"Pozitif ayrımcılığı da artıracağız"

Pozitif ayrımcılık yapmamız gereken konular var. Kadın takımımız ve ampute takımımız. Bu sene bu pozitif ayrımcılığı da artıracağız. Biz bütçemizi büyük, profesyonel bir takıma ya da profesyonel oyunculara aktarmayı düşünmüyoruz. Ne yapacaksak yasalar çerçevesinde sizlere yapacağız."