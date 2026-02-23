Ender Kaya Anısına İftar Programı - Son Dakika
Ender Kaya Anısına İftar Programı

23.02.2026 12:17  Güncelleme: 13:47
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Selendililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından üç yıl önce geçirdiği kaza sonucu genç yaşta vefat eden iş insanı Ender Kaya anısına düzenlenen iftar programına katıldı.

Dutlulu, Selendililer Derneği'nin iftar programına katıldı. İftar saati öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Dutlulu, ramazan ayının paylaşma ve vefa ayı olduğunu hatırlattı.

Ender Kaya'yı rahmetle anan Dutlulu, "Ramazan ayı, toplumsal birlikteliğimizi pekiştiren, acılarımızı paylaşarak azalttığımız mübarek bir dönem. Bugün burada hem soframızı paylaşıyoruz hem de genç yaşta kaybettiğimiz değerli iş insanı Ender Kaya'yı rahmetle anıyoruz. Bu tür organizasyonlar, dayanışma kültürümüzü ve birbirimize olan bağlılığımızı güçlendiriyor. Manisa'nın her mahallesinde bu birlik ruhunu yaşatmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Geniş katılımlı anma

Kaya'nın anısına düzenlenen iftar programına CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, siyasi parti temsilcileri, Manisa Selendililer Dernek Başkanı Emrah Yıldırım, dernek üyeleri, Kaya ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel ramazan etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş, Ender Kaya ve ebediyete göç eden tüm vatandaşların ruhuna ithaf edilen sofralarda oruçlarını açtı. İftarın ardından sahne alan Hacivat-Karagöz ve meddah gösterileri, özellikle çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle izlendi. Ramazan ruhunun geleneksel gösterilerle yaşatıldığı akşamda, mahalle sakinleri hem hüzünlü bir anmayı hem de ramazan neşesini bir arada yaşadı.

Kaynak: ANKA

