Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Sofrasında Buluştu

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Dutlulu, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda ve emrinizde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Programa, Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Ulaş Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftar öncesinde masaları gezen Başkan Dutlulu, konuklarla sohbet ederek ramazan aylarını tebrik etti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu:

"Eğer biz bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak ve özgür bireyler olarak nefes alabiliyorsak, bunda şehitlerimizin ve gazilerimizin payı tartışılmazdır. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak ve gazilerimizin onurlu yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Manisa milletvekili olarak şunu ifade etmek isterim ki; şehrimiz bu konuda şanslıdır. Manisa Büyükşehir Belediyesi, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza çok önemli hizmetler sunuyor. Bu hizmetleri Manisa'ya kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere, emeği geçen herkese şehit aileleri ve gazilerimiz adına teşekkür ediyorum."

"Sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir onurdur"

Başkan Besim Dutlulu ise "Bizler ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bu milletin de sizlere olan borcunu ödemesi mümkün değildir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya, emrinizde bulunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde 2024 yılından itibaren kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, Manisa'da rahmetli Ferdi Başkanımız tarafından hayata geçirildi. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir onurdur. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizin ellerinden öpüyorum. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sofra vefanın, birliğin ve kardeşliğin sofrasıdır"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Abdullah Karakaş ise şunları söyledi:

"Bu mübarek ramazan akşamında bizleri aynı sofrada, aynı duada ve aynı gönül ikliminde buluşturan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana büyük bir özveriyle çalışan Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'ne de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler çok iyi biliyoruz ki şehit aileleri ve gazilere uzanan her samimi el, aslında bu vatanın hafızasına ve milletin vicdanına sahip çıkmaktır. Bizim için en kıymetli şey unutulmamak ve yalnız bırakılmamaktır. Bu sofra vefanın, birliğin ve kardeşliğin sofrasıdır."

Program, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Başkan Dutlulu'ya teşekkürlerini iletmesi ve protokol üyeleri tarafından katılımcılara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.