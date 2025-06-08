- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (MANİSA)
14.30- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftanın dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşı gelecek. (PEKİN)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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