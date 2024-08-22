Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu ağırladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu\'nu ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti konuk etti. Başkan Zeyrek, işçilere haklarını en üst düzeyde vermeye çalıştıklarını ifade etti.

22.08.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti konuk etti. İşçilere haklarını bütçe oranında en üst düzeyden vermeye çalıştığını ifade eden Başkan Ferdi Zeyrek, "İmkanlarımız doğrultusunda hem işçilerimize hem memurlarımıza her zaman yapabileceğimizin en iyisini yapacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalama yetkisini, Genel-İş Sendikası aldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ziyarette bulundu. Başkan Zeyrek, belediye içindeki sendikalaşma sürecinde tarafsız olduklarını söyledi.

Başkan Zeyrek, "Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Sendika faaliyete başlamadan belki sizin bile öngördüğünüzün çok üzerinde bir maaşla, söz verdiğimiz üzere işçilerimizin yanında olduk. Siyasi görüş ve dünya görüşü olarak işçilerin hakkını her zaman bütçemiz oranında en üst düzeyden vermeye çalışıyorum. Mesai arkadaşlarımızın da bundan çok memnun olduğunu duyuyorum. Bana mesaj atıyorlar. İlk maaşı aldıktan sonra da pilav hayrı yapacağız dediler. İşçi kardeşlerimiz evlerine ekmek götürüyorlar. Bunun bilincinde olan bir insanım. İmkanlarımız doğrultusunda hem işçilerimize hem memurlarımıza her zaman yapabileceğimizin en iyisini yapacağız" dedi.

"Daha güzel çalışmaları hep birlikte yapacağız"

Arzu Çerkezoğlu ise "Manisa'da DİSK'i görmek bizim için çok önemliydi, bu gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte daha güzel çalışmaları hep birlikte yapacağız. Çünkü siz çok güzel başladınız. Yakından da izliyoruz. İşçi arkadaşlarımız belediyede bundan sonraki faaliyetlerin ana aktörü olacak. Gönül birliği, dil birliği, akıl birliği ile hareket etmek hem biz hem de sizler için önemli olacak. Çok teşekkür ediyoruz ve hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu ağırladı - Son Dakika

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