(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Başkan Zeyrek, elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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