Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Maalesef Ferdi Başkan'ı kaybettik. Güle güle güzel insan, güle güle Manisa'nın yiğit evladı. Yattığın yer incitmesin. Allah rahmet eylesin" dedi.

6 Haziran Cuma akşamı evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Zeyrek'in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Maalesef Ferdi Başkanı kaybettik. Güle güle güzel insan, Güle güle Manisa'nın yiğit evladı. Yattığın yer incitmesin. Allah rahmet eylesin."