Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(MANİSA) - Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "6 Haziran cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkan'ımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında bugün saat 17.05 itibarıyla tüm müdahelelere rağmen kardiyak arrestten (kalp durması) dönemeyen Sayın Başkan'ımız vefat etti, kendisini kaybetmiş bulunmaktayız" dedi.

Evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"6 Haziran cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkan'ımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında bugün saat 17.05 itibarıyla tüm müdahalelere rağmen kardiyak arrestten (kalp durması) dönemeyen Sayın Başkan'ımız vefat etti, kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."