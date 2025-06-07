Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Evinin Elektrik Tesisatında Sorunlar Tespit Edildi

(ANKARA)- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, görevlendirilen bir heyetin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Ulutaş, "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır" dedi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Zeyrek'in evinde inceleme yapılması için Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. Görevlendirme ve incelemeler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır. İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır."