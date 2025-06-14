Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümü Üzerine Üç Kişi Tutuklandı

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi tutuklandı.

6 Haziran gecesi saat 23.35 sıralarında evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek için makine dairesine inen Zeyrek, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek, Kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Zeyrek'in evinde bulunan enerji odasının havuza olan mesafesinin mevzuata uygun inşa edilmediği iddiasıyla Z.M., havuzun yapımında görev aldığı belirtilen M.Y.P., motor ve elektrik aksamlarının standart dışı montajını yaptığı öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj gerçekleştirdiği değerlendirilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan dört şüpheliden Z.M., N.B. ve H.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.