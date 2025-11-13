Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi

13.11.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in olayıyla ilgili 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Yargılanma 5 Aralık'ta başlayacak.

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, eşi Nurcan Zeyrek'in ise yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında 2 tutuklu sanığın da bulunduğu 10 kişinin yargılanmasına 5 Aralık'ta başlanacak.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda asli ve tali kusuru bulunduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede tutuklu sanıklar; havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan N.B. ile havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. olarak yer aldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise site görevlisi, havuz bakım sorumlusu, elektrik ve motor firmasından çalışanlar ile yapı denetim ve müteahhitlik firması yetkilileri bulunuyor.

İddianamede sanıkların, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İlk duruşma 5 Aralık Cuma günü Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak “İmamoğlu İnşaat“ şirketine devredildiği iddiası Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak "İmamoğlu İnşaat" şirketine devredildiği iddiası
“İstanbul Senin“ uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri ’dark web’e sızdırıldı "İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi
Özgür Özel’den Akın Gürlek’e: Allah senden gani gani razı olsun... Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hastaneden ayrılan polis memurunun cansız bedeni bulundu Hastaneden ayrılan polis memurunun cansız bedeni bulundu

14:42
MHP’li Saffet Sancaklı’dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
14:13
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
14:06
Fener taraftarını çıldırtacak haber İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
13:46
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
13:01
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 14:53:08. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.