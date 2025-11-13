Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, eşi Nurcan Zeyrek'in ise yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında 2 tutuklu sanığın da bulunduğu 10 kişinin yargılanmasına 5 Aralık'ta başlanacak.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda asli ve tali kusuru bulunduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede tutuklu sanıklar; havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan N.B. ile havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. olarak yer aldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise site görevlisi, havuz bakım sorumlusu, elektrik ve motor firmasından çalışanlar ile yapı denetim ve müteahhitlik firması yetkilileri bulunuyor.

İddianamede sanıkların, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İlk duruşma 5 Aralık Cuma günü Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.