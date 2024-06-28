Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Bir Araya Geldi

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti. Başkanlar, birlikte çalışacaklarını vurguladılar.

28.06.2024 14:11  Güncelleme: 15:15
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban makamında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ağırladı. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'e, Genel Sekreter Burak Deste, Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan eşlik ederken, Yunusemre belediye başkan yardımcıları da heyeti karşılayanlar arasındaydı. Başkan Zeyrek'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Balaban, kendisinin takım liderliğinde kente güzel hizmetler yapacaklarını vurguladı.

"Takım kaptanı olarak güzel bir ekip liderliği yapıyor"

Ziyarette Başkan Semih Balaban, "Başkanımızı belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu başarıda onun da çok büyük rolü var. 14 belediyemizin takım kaptanı olarak güzel bir ekip liderliği yapıyor. Güzel işlere de gelir gelmez imza attı. Suda indirim konusunda verdiği sözü de tuttu. Biz de kendisi ile bu yolu yürüyeceğiz. Nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"75 yıllık umudu yeşertmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Başkan Balaban'a görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek ise üstlendikleri sorumluluğun bilinci ile hareket ettiklerini söyledi. Başkan Zeyrek, "Bu Manisa'm için özlenen bir tabloydu. 75 yıllık bir umudu yeşertmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu tüm başkanlarımızın birlikteliği ile kazanılmış bir başarıdır. En önemlisi, bizlere güvenen genel başkanımızın memleketi olması, Manisa'mızın ülkemiz üzerindeki başarısında bir göstergesi oldu. Onun temsiliyeti, bizler ve sizler için de çok önemli. Kendisini de mahcup etmeyecek şekilde, hem belediyecilik hem de vatandaşa hizmet anlamında elimizden gelen tüm çalışmaları birlik beraberlik içerisinde yapacağız" diye konuştu.

Başkan Balaban'a başarılar diledi

Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını, tüm belediye başkanları ile kente birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Vatandaşımız seçim boyunca feryat ediyordu. Onları duymayan bir belediye vardı. Biz seçim boyunca vatandaşımızın derdini dinledik. Geldiğimiz günden bu yana da dertlere derman olmaya gayret gösteriyoruz. Umarım ki vatandaşlarımız 5 yılın sonunda 'biz doğru tercih yapmışız, sorunlarımızı çözen bir belediye başkanımız var' diyecekler. Bunu hep birlikte yapacağız. Birlikteliğimiz çok uzun süredir devam ediyor. Bu da başarının en güzel bütünleştiricisi olacaktır. 75 yıl sonra Manisa'ma, Yunusemre'me bu güzel onur ve gururu yaşattığınız için teşekkür ve tebrik ediyorum. Bundan sonra da yapacağımız ortak projelerde hem Yunusemre'mize hem Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın başkanımız Balaban'a ve ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Zeyrek ve Balaban, birbirlerine hediye takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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