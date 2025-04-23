Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Çocuklarımızın Gülüşlerinin Yüreklerimize Umut Olması İçin Var Gücümüzle Çalışacağız"

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Çocuklarımızın can güvenliğin sağlandığı, erken yaşta çocuk işçi ve çocuk gelin olmak zorunda bırakılmadığı; eğitim, sağlık ve yaşam haklarının korunduğu bir ülke inşa etmek zorundayız. Bu anlayışla çocuklarımızın gözlerindeki ışıltının hiç sönmemesi, gülüşlerinin yüreklerimize umut olması için var gücümüzle çalışacağız. Onların düşlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir geleceği hep birlikte kuracağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Zeyrek, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün sonsuza dek yankılandığı 23 Nisan'ın 105'inci yıl dönümünü, coşku ve gururla kutluyoruz. Bu tarih, yalnızca Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin açılışı değil; özgürlüğüne kastedilen bir milletin, iradesini ve bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizi emanet ettiği kuşaklara duyduğu derin sevgi ve sarsılmaz güvenin en güçlü ifadesidir. Bu kıymetli emanete sahip çıkmak; çocuklarımız için barışın, huzurun ve güvenin egemen olduğu, hiçbir çocuğun yurdundan ayrılmayı düşünmediği bir geleceği kurmak çocuklarımıza borcumuzdur.

Çocuklarımızın can güvenliğin sağlandığı, erken yaşta çocuk işçi ve çocuk gelin olmak zorunda bırakılmadığı; eğitim, sağlık ve yaşam haklarının korunduğu bir ülke inşa etmek zorundayız. Bu anlayışla çocuklarımızın gözlerindeki ışıltının hiç sönmemesi, gülüşlerinin yüreklerimize umut olması için var gücümüzle çalışacağız. Onların düşlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir geleceği hep birlikte kuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ulusal egemenliğimizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."