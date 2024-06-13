Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ile Gediz Ovası'nda çalışma başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ile Gediz Ovası'nda çalışma başlatacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ağırlayarak, Gediz Ovası'nda bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

13.06.2024 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, makamında Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ağırladı. Yapılan görüşmede Başkan Zeyrek, Ege Üniversitesi akademisyenlerinden destek alacaklarını belirterek, "Gediz Ovası'nda bir çalışma başlatacağız" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in konuğu oldu. Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Zeyrek, akademisyenlerden oluşan güzel bir ekip kurduklarını, Ege Üniversitesi akademisyenlerinden de destek alarak Gediz Ovası'nda bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Göreve gelmesinin ardından yaklaşık iki ayı geride bıraktıklarını belirten Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Bu sürede somut adımlar atmaya başladığımızı düşünüyorum. Şehrin sorunları yapmakla bitmez. Çünkü herkesin beklentisi hemen olsun, her şey olsun yönünde. Planlama içinde gideceğiz. Bu planlama içinde sizin de desteğinizi alacağız. Güzel bir akademisyen ekip oluşturduk. Gediz Ovası, ülke tarımının çok büyük bir kesimini kucaklıyor ve buradan çıkan ürünler bizim soframıza geliyor. Bunlara yönelik çalışmalar yapamazsak, bunları göz ardı edersek yarın çocuklarımız sofrasına ürünleri koyamayacak. Biz tarımı bu Gediz Ovası'nda güçlendiremezsek, iklim değişikliklerinden sonra burada üzüm yetişmeyecek. Bugüne kadar Manisa'mda ekilebilir tarım arazilerinin haritası hiç oluşturulmamış. Toprak analiz raporları oluşturulmamış, ürün haritası hiç oluşturulmamış, yeraltı su kaynaklarının haritaları yok. Öncelikle biz işin başından başlıyoruz. Burada akademik hocalarımız ile birlikte yol yürüyeceğiz. Ben ilime ve bilime çok önem veriyorum. Ben söz dinleyen bir başkanım. Ben mimarım, tarım konusunda bir bilgim yoktur. Araştırmalarım kadardır. Burada çevremizdeki en yetkili kişiyi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Yusuf Kurucu hocamızı bulduk. Gediz Ovası'nda bir çalışma başlatacağız. Tarımsal anlamda bakmamak gerek, turizm ile de çok yetkin büyük bir şirket CEO'su vardı, turizm danışmanı yaptık. Manisa'da mitolojik dönemden başlayarak, cumhuriyet dönemi olsun bu zamana kadar gelen birçok eser var. Buna yönelik bir harita da oluşturulmamış. Aslında bizim burada kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi var, Manisa'm bunlara gebe olan bir il. Bir tane turist yok, bakıldığı zaman. Bir yanımız siyasette tabi ki. Şehrin ihtiyacı olan, şehrin içinde olan ve bugüne kadar kavuşmamış değerleri kavuşturan bir zihniyetin gelmesidir. Yoksa seçimlerle birlikte bir isim değişmedi burada, burada bir zihniyetin değiştiğini de bütün vatandaşların görmesi gerekiyor. Meyvelerini almamız gerekiyor."

"Üniversite olarak desteği veririz"

Rektör Budak, her zaman desteğe hazır olduklarını belirterek, "Biz üniversite olarak size akademik desteği veririz. Siz farklı bakıyorsunuz, bu benim hoşuma gitti. Gediz havzası, ovalar, tarım alanları var. Büyükşehirlerin bu sorumluluğu var. Sizleri tebrik ediyorum, bilim çağında bilim insanlarıyla birlikte hareket etmeniz çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Ferdi Zeyrek, Rektör, Manisa, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ile Gediz Ovası'nda çalışma başlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ile Gediz Ovası'nda çalışma başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement