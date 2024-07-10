Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera Projesi'nde su temin etmek için protokol imzaladı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera Projesi'nin su ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım attı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, yıllık 2 bin ton domates üretilen serada ihtiyaç duyulan sulama ve kullanma suyunun temin edilmesi için protokol imzaladı.

Kula'da 50 bin metrekarelik alanda üretimin yapıldığı Kula Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera Projesi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi iş birliği gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, yıllık 2 bin ton domates üretilen serada ihtiyaç duyulan sulama ve kullanma suyunun temin edilmesi için protokol imzaladı.

Protokol ile Büyükşehir Belediyesi tarafından enerji nakil hattı ile 3 bin 300 metrelik terfi hattının yapılacağını belirten Başkan Zeyrek, çalışmayla Kula'nın tarımsal potansiyelinin ve seranın üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz ise protokolün Kula'ya hayırlı olmasını temenni etti. Zeyrek'e teşekkür eden Gündüz, 3 bin 300 metrelik terfi hattının sulama ve kullanma suyu ihtiyacının sağlanması için önemli bir adım olduğunu söyledi.