(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASYA Sosyal Tesisleri, Emekli Kafe ve Kadınlar Kahvesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, çalışanlar ve vatandaşlar binaları tahliye ederken senaryo gereği yaralananlara ilk müdahale yapıldı. Tesis çalışanlarına uygulamalı yangın söndürme eğitimi de verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı MASYA Sosyal Tesisleri, Emekli Kafe ve Kadınlar Kahvesi'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla birlikte tesis çalışanları ve vatandaşlar binaları tahliye ederek acil toplanma alanlarına geçti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi, Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile BESOT A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

TAHLİYE, YANGINA MÜDAHALE VE İLK YARDIM UYGULANDI

Tatbikat kapsamında, sirenlerin çalmasının ardından tesislerde bulunanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Senaryo gereği yaralanan kişilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tesiste çıktığı varsayılan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tatbikatların ardından tesis çalışanlarına yönelik yangın güvenliği ve söndürme eğitimi verildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde, deprem sonrasında çıkabilecek yangınlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

Yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Çalışanlar da kontrollü şekilde oluşturulan yangına söndürme tüpleriyle müdahale ederek öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.