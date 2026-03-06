Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kapsamlı Destek - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kapsamlı Destek

06.03.2026 17:46  Güncelleme: 18:50
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri dezavantajlı bireylere psikolog, hemşire, fizyoterapi, diyetisyen ve kuaförlük hizmetleri sunarak yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor. Evde bakım hizmetlerinden faydalanmak isteyenler için dijital ve telefon kanalları açık.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri dezavantajlı vatandaşlara sunduğu psikolog, hemşire, fizyoterapi, kişisel bakım, diyetisyen ve kuaförlük hizmetleriyle yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunduğu kapsamlı destek hizmetlerini sürdürüyor. Yaş almış bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını korumayı hedefleyen çalışmalar kapsamında psikolog, hemşire, fizyoterapi, diyetisyen, kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri profesyonel ekipler tarafından veriliyor. Psikolojik danışmanlık hizmetiyle yaşlı bireylerin yalnızlık ve kaygı gibi sorunlarla baş etmeleri desteklenirken, hemşirelik hizmetleriyle sağlık kontrolleri ve temel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Fizyoterapi uygulamaları hareket kabiliyetini artırmayı hedeflerken, diyetisyenler kişiye özel beslenme programları hazırlıyor. Kuaförlük hizmeti ise vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmaya katkı sağlıyor.

Dijital ve telefon üzerindeki erişim kanalları açık

"Evde Bakım" hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için belediyenin dijital ve telefon üzerindeki erişim kanalları açık tutuluyor. Söz konusu hizmet hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0236 231 45 80 numaralı hattı arayarak yetkililere ulaşabiliyor. Başvurular ise belediyenin yönetişim portalı adresi https://yonetisim.manisa.bel.tr/WebBasvuru/evde-bakim-hizmeti-basvuru-formu#/ üzerinden veya Üzüm mobil uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor."

Hizmetten yararlanan vatandaşlardan Mediha Çambel, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını belirterek, "Çok iyiler. Sekiz ay hastanede kaldıktan sonra eve geçtik. Ekipler düzenli gelmeye başladı, büyük bir kolaylık yaşıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan uzmanlar ise şöyle konuştu:

-Esra Hüsne Dağlı (Fizyoterapist): "Başkanımız Besim Dutlulu'ya evde bakım birimini hayata geçirdiği için teşekkür ederiz. Haftada bir veya iki gün evlere giderek yaptığımız fizik tedavi uygulamaları, hastalarımız için büyük bir fayda sağlıyor."

-Yaren Demirci (Geriatri bakım personeli): "Kişisel bakım hizmetini sadece fiziksel bir destek değil, hastalarımızın yaşam kalitesini artıran bir sosyal hizmet olarak görüyoruz."

-Gizem Demir (Hemşire): "Evden çıkmakta zorlanan vatandaşlarımızın ameliyat sonrası pansuman ve yatak yarası bakımlarını ev konforunda gerçekleştirerek, onları hastane süreçlerinin yorgunluğundan kurtarıyoruz."

-Ferhat Kacar (Kuaför): "Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde, evden çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimize hizmet veriyoruz. Bu işi canı gönülden yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kapsamlı Destek

