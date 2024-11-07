Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere toplamda 564 ton yem ve hububat tohumu desteği veriyor. Program kapsamında Kula ve Selendi'deki çiftçilere 194 bin 450 kilogram tohum teslim edildi. Tohumlar, girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla yüzde 75 hibeli olarak dağıtılıyor.

07.11.2024 16:41
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere hayata geçirdiği programla toplamda 564 tonluk yem ve hububat tohumu desteği veriyor. Program kapsamında Kula ve Selendi ilçelerinde çiftçilere toplam 194 bin 450 kilogram tohum teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, arpa ve buğday üretiminde sertifikalı tohum kullanımını artırmak için il genelinde yüzde 75 hibeli 564 bin 75 kilogram yem ve hububat tohumu desteği sağlıyor. Bu kapsamda Kula ve Selendi'deki çiftçilere toplam 194 bin 450 kilogram tohum dağıtıldı.

Kula ve Selendi'deki dağıtımlar, Kula İtfaiye Amirliği ve Selendi İtfaiye Amirliği'nde gerçekleştirildi. Dağıtımlara; Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, CHP Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin, CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural ve destekten yararlanan çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzde 75 hibe desteği

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tohum dağıtımlarının bu hafta içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu hafta tohum dağıtımımızı tamamlamış olacağız. İl genelinde yaklaşık 564 ton tohum; buğday, arpa, 5'li karışım ve süt otu tohumu üreticilerimize yüzde 75 hibe desteğiyle sağlanacak" diye konuştu.

"Ekim yapacağımız yerlere işte buradan temin edeceğiz"

Kulalı çiftçi Necati Bacak, "30-40 dönüm kadar arazim var. Bazı yerleri nadas olarak çıkarıyoruz, bazı yerleri ekim için kullanıyoruz. Ekim yapacağımız yerlere işte buradan temin edeceğiz. Şimdi hem buğdaydan hem de 5'i birlikten alacağız. Yeteri kadar verdiler, Allah razı olsun. Memnunuz" dedi.

"Dışarıdan alsaydık, buğdayın kilosu 20 lirayı buluyor. Burada 6 liraya geliyor"

Tarlasında ürettiği arpa ve buğdaylarla kendi hayvanlarını beslediğini söyleyen Semiha Berber ise "20 dönüm tarlam var. Bana da 300 kilogram verdiler. Şimdi ekeceğiz. Ama dışarıdan alsaydık, buğdayın kilosu 20 lirayı buluyor. Burada 6 liraya geliyor. Koyunum var, ineğim var. Yem pahalı… Yetiştirdiğimiz arpa ve buğdayları hayvanlarımıza yediriyoruz. Onun için güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika

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