Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 İlçede İftar Programları Düzenleyecek

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programları, 17 ilçenin tamamında belirlenen gün ve noktalarda vatandaşları bir araya getirecek.

Ramazan hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 gün boyunca her akşam Cumhuriyet Meydanı'nda, 16 gün boyunca ise eski garaj alanında iftar verecek.

Büyükşehir'in iftar sofraları, 17 ilçenin tamamında belirlenen gün ve noktalarda Manisalıları bir araya getirecek. Toplam 160 binin üzerinde vatandaşı aynı sofrada buluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ruhunu artırmayı hedefliyor.

Geleneksel ramazan ruhu Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle de yaşatılacak. Her akşam düzenlenecek programlarda; Hacivat ve Karagöz, orta oyunu, ateşbaz, sihirbazlık gösterileri, kanto şov ve Aşuk ile Maşuk gibi geleneksel gösteriler yer alacak. Ramazan dinletileriyle ise manevi atmosfer güçlendirilecek.

"Dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir Manisa için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ramazan ayının birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Ramazan, sadece aç kalmak değil; bölüşmek, hatırlamak ve bir arada olmaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl şehrimizin her köşesinde kuracağımız sofralarla sadece yemek değil, sevgi ve kardeşliği paylaşıyoruz. 17 ilçemizin tamamında hemşehrilerimizle omuz omuza iftar açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir Manisa için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerime hayırlı, huzurlu ve bereket dolu bir ramazan diliyorum" diye konuştu.