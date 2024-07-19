Manisa Büyükşehir Belediyesi, YKS sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), 2024 Yükseköğrenim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla, il genelindeki tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Adaylar, 25 Temmuz ile 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında MABEM'lere giderek hizmetten yararlanabilecek.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan adaylara, Manisa Büyükşehir Belediyesi destek olacak. Eğitimde fırsat eşitliği sunan ve 17 ilçede hizmet veren MABEM Rehberlik Servisleri ve uzman öğretmenler, tercih yapmakta zorlanan adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.
Adaylar, 25 Temmuz ile 2 Ağustos günleri arasında MABEM'lere başvuru yaparak, danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.
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