Manisa Büyükşehir Belediyesi YKS'ye Moral Desteği Verdi

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencileri ve ebeveynlerini yalnız bırakmadı. Sınav saati öncesinde okulda öğrencileri ve ailelerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, YKS'ye giren öğrencilere ve ailelerine çay, su, limonata ve kahve ikramında bulunarak moral desteği verdi. Ekipler, okullarda 10 bin kişilik su, 5 bin kişilik limonata, çay ve kahve ikram etti.