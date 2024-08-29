Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atleti Özlem Işık, Yunanistan'da Yarı Maratonda Üçüncü Oldu

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletlerinden Özlem Işık, Yunanistan'ın Sakız Adası'nda düzenlenen 12. Chios Yarı Maratonu'nda bin 465 sporcu arasında genel klasmanda üçüncü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletleri uluslararası arenada da başarılar kazanıyor. Yeşil-beyazlı takımın atletlerinden Özlem Işık, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Sakız Adası'nda düzenlenen 12. Chios Yarı Maratonu'nda ter döktü. Maratona, bin 465 sporcu katıldı. Işık, 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği maratonda, 45.38'lik derecesiyle kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.