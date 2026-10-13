Manisa CBÜ ekibi, iki üzüm çeşidinin genomunu uluslararası veri tabanına kaydettirdi - Son Dakika
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Manisa CBÜ ekibi, iki üzüm çeşidinin genomunu uluslararası veri tabanına kaydettirdi

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi ekibi, Sultani çekirdeksiz ve Red Globe üzümlerinin genomlarını dizileyerek uluslararası veri tabanına kaydettirdi. Resmi erişim numaraları alınan veriler bilim dünyasının kullanımına açıldı; çalışmanın bağcılığa katkı sağlaması hedefleniyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki üzüm çeşidinin genetik yapılarının incelendiği bilimsel çalışmanın, üzüm çeşitlerinin geliştirilmesine katkı vermesi hedefleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu yürütücülüğündeki ekip, Sultani çekirdeksiz ve Alaşehir Ekotipi Red Globe üzümlerinin tüm genomlarını dizileyerek uluslararası veri tabanına kaydettirdi.

Resmi erişim numaraları alınan iki üzüm çeşidinin verileri bilim dünyasının kullanımına açıldı.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşat Yeğenoğlu, araştırmanın gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Yeğenoğlu, elde edilen verilerin bağcılığın geliştirilmesine yönelik araştırmalarda kullanılabileceğini belirterek, "Sultani çekirdeksiz, ülkemizin kuru üzüm üretimi ve ihracatı açısından büyük önem taşıyor. Red Globe ise bölgemizde yetiştirilen ve ekonomik değeri bulunan üzüm çeşitlerinden biri. Bu çeşitlerin genetik yapılarının daha iyi anlaşılması verim, kalite, kuraklık stresine dayanıklılık ve bitkinin çevresel koşullara verdiği tepkiler gibi konularda yapılacak araştırmalara katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın hastalıklara dayanıklı, su kısıtına toleranslı üzüm çeşitlerinin geliştirilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve pazarlanabilir ürün miktarının artırılmasına katkı sağlamasının da amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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