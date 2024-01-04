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Manisa'da 14 Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlarından Aranan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da 14 Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlarından Aranan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çocukların da bulunduğu 14 kişi, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Y.Y, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Manisa\'da 14 Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlarından Aranan Şüpheli Tutuklandı
04.01.2024 - 23:27,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 ayrı cinsel saldırı ve istismar suçlarından aranan şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Y.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa'da 14 Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlarından Aranan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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