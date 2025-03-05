Manisa'da 2 bin 500 kişilik İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
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Manisa'da 2 bin 500 kişilik İftar Sofrası Kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Kapalı Pazaryeri'nde düzenlediği iftar programıyla 2 bin 500 kişilik sofrayı vatandaşlarla paylaştı. Etkinliğe katılan Başkan Zeyrek, Ramazan'ın önemine vurgu yaptı.

05.03.2025 14:18
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Kapalı Pazaryeri'nde 2 bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç'ta düzenlenen iftar programına Başkan Zeyrek, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ve CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Ayhan Düzova eşleri ile birlikte katıldı.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği iftar öncesinde konuşan Başkan Dönmez, Büyükşehir Belediyesi'ne iftar programı dolayısıyla teşekkür ederek, iki belediyenin uyum içinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Birlikte soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz"

Zeyrek, burada yaptığı konuşmada, "Çok sevdiğim Kırkağaçlı hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. 11 ayın sultanı Ramazan; paylaşmanın, bölüşmenin, dayanışmanın, birlikte olmanın ayı. Bugün sizlerle birlikte soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz. Hepimizin tuttuğu oruçları, ibadetleri Allah inşallah kabul eder. İnşallah birliğimiz, bütünlüğümüz, bundan sonra da her zaman için devam eder. Hepinizin oruçları hayırlı olsun, ettiğiniz dualar yüce Rabbim tarafından kabul görsün" dedi.

İftar; müzik dinletisi ve Karagöz-Hacivat oyunu ile renklendi. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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