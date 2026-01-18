Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Muradiye Altyapı Projesi"Nde Eş Zamanlı Çalışmalar Devam Ediyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar liralık "Muradiye Altyapı Projesi" kapsamında dokuz farklı noktada çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilen Muradiye Altyapı Projesi kapsamında 65 kilometre içme suyu hattı, 65 kilometre kanalizasyon hattı, 10 kilometre yağmur suyu hattı ve 6,5 kilometre ilave içme suyu hattı inşa ediliyor.

Proje kapsamında 2 bin 500 branşman bağlantısı yenilecek, 500 yağmur suyu ızgarası montajı yapılacak. Bölgenin ihtiyacına cevap verecek 10 bin tonluk içme suyu deposu da inşa edilecek projede; günlük 18 bin ton su işleme kapasitesi ile modern atık su arıtma tesisinin de inşasına başlandı.

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, yaklaşık iki yıl içerisinde Muradiye halkını yepyeni bir altyapıya kavuşturacaklarını söyledi. Çalışmaları yerinde takip eden ve projenin son durumuna ilişkin bilgi veren Gökdemir, Muradiye'nin bütün alt ve üst yapısının yenileceğini aktardı.

Gökdemir, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizle, yöneticilerimizle, tam gücümüzle sahadayız. Bu çalışmaları sadece inşa çalışması olarak göremeyiz. İş güvenliği ekiplerimizle, çevre ve sosyal değerlendirme ekiplerimizle, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve üstyapı koordinasyon merkezimizle tüm gücümüzle şu anda Muradiye'deyiz. Yaklaşık iki yıl içerisinde Muradiye halkını yepyeni bir altyapıya kavuşturacağız. Besim Dutlulu başkanımız konuyu yakından takip ediyor. Bütün metrajlarına, bütün detaylarına kadar her hafta bilgi ve raporlama sunuyoruz başkanımıza. Eksiklerde veya aksayan yerlerde Besim Başkanımız devreye giriyor. Bu işin bitirilmesiyle ilgili bütün iradesini ortaya koymuş durumda."

Muradiye beş ayrı bölgeye ayrıldı

Ekip sayısının giderek artırıldığını belirten Gökdemir, çalışmaları vatandaşlarda mağduriyet oluşturmadan devam ettirebilmek için Muradiye'yi beş bölgeye ayırdıklarını söyledi. Gökdemir, şöyle konuştu:

"Muradiye'nin uzun zamandır süre gelen altyapıdan kaynaklı çok ciddi problemleri var. Altyapı problemleri aynı zamanda üstyapıya da yansıdığı için vatandaşlarımız gerçekten büyük çile çekiyorlar. Bu olumsuzlukların hepsini geride bırakmış olacağız. Vatandaşlarımızdan bizimle iş birliği yapmalarını, sabırlı olmalarını ve bu süreci birlikte aşacağımızı bilmelerini istiyorum. Sonuçta, Muradiye gerçekten Manisa içerisinde elle gösterilir örnek bir mahalle olacak. Muradiye'nin sorunlarını çözebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anda sahada 9 ekibimiz var. Çalışmalarımız hızlanarak artıyor. Ekip sayısını gün be gün artırıyoruz. Vatandaşımızı en az rahatsız edecek şekilde çalışmaları yürütüyoruz. İçme suyu kesintisi yapmamak için Muradiye'yi 5 ayrı bölgeye böldük. Duruma göre bölge sayısını 6'ya çıkartabiliriz. Çalışma yapılan bölgede geçici olarak planlı su kesintileri olabilir. Bunları da vatandaşlarımızı mağdur etmeden yapmayı hedefliyoruz. Şunu kesin olarak ifade ediyorum; bu çalışmalarımız bittiği zaman Muradiye hak ettiği refah ve modern yaşama kavuşmuş olacak."

Mahalle sakinlerinden Ramazan Eser, "Başkanımızın bize vermiş olduğu bir söz var. Biz de sabredeceğiz. Güzel şeyler olabileceğine inanıyoruz. Muradiyeli vatandaşlar altyapı, su ve trafik sorunundan kurtulmak istiyor. Çalışmalardan heyecan duyuyoruz. Bu işin olacağına inanmıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu sağ olsun, heyetini topladı, karar aldı, şükür ki çalışmalara başladılar. Mutluyuz, sevinçliyiz" dedi.

Dilek Erol, "Ben aslen Bursalıyım. Kızım üniversiteyi kazandı ve burada ev tuttuk. Kızımı okutuyorum, 4 yıldır buradayım. Altyapı sıfır. Daha önce hiçbir şey yapmamışlar, uyumuşlar. Altyapı yapılmadan refaha ulaşamayız. Çalışmalar için sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Besim Başkanımızı tanımıyorum ama sosyal medyadan takip ediyorum. Güzel çalışmalar yapıyor. Çok güzel gidiyor. Seçimlerden beri şu iki senedir çok çok memnunum" diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının başlaması dolayısıyla memnun olduklarını söyleyen bir diğer mahalle sakini Demirtaş Meteler ise "Çabuk olursa bizim için daha iyi. Arada aksaklıklar yaşanıyor. Elektrik ve su kesintileri oluyor. Eşim tepki gösteriyor. Ben de biraz zahmet çekeceğiz ama sonra rahatlayacağız diyorum. Çünkü çoğu zaman 4.-5. Katlara su çıkmıyor. Biraz zahmet çekeceğiz" ifadelerini kullandı.