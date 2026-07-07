Maski'den 20 Noktada Sondaj Çalışması

(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu geleceğini güvence altına almak amacıyla il genelinde kapsamlı sondaj çalışmalarını sürdürüyor. 20 farklı makine ile 20 ayrı noktada eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında verimli olduğu belirlenen yer altı su kaynakları, gerekli analiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından içme suyu şebekesine dahil edilerek mahallelerin su ihtiyacına katkı sağlıyor.

Artan nüfus, yükselen su tüketimi ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini dikkate alan MASKİ Genel Müdürlüğü, yeni içme suyu kaynaklarını sisteme kazandırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bilimsel veriler ve teknik yöntemler doğrultusunda gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla yer altı su potansiyeli titizlikle incelenirken, elde edilen verimli kaynaklar analizlerin ardından vatandaşların hizmetine sunuluyor.

GÜÇLÜ ALTYAPI İÇİN YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Yeni su kaynaklarının sisteme kazandırılmasının yanı sıra mevcut içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar da devam ediyor. İçme suyu depolarının modernizasyonu, terfi merkezlerinin iyileştirilmesi ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesiyle suyun kaynağından vatandaşlara güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

"MANİSA'NİN GELECEĞİ İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, su kaynaklarını koruyarak geleceğe yatırım yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Manisa'mızın geleceği için durmadan çalışıyoruz. İlimiz genelinde 20 farklı noktada eş zamanlı sondaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Verimli olduğu belirlenen su kaynaklarını gerekli analizlerin ardından içme suyu şebekemize kazandırıyor, mahallelerimizin su ihtiyacını güvence altına alıyoruz. Güçlü altyapı, kesintisiz içme suyu ve geleceğe güvenle bakan bir Manisa hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

"20 FARKLI NOKTADA EŞ ZAMANLI ÇALIŞIYORUZ"

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı da çalışmaların il genelinde yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu'nun öncülüğünde vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırabilmek amacıyla rezerv artırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan bölgelerde 20 makine ile 20 farklı lokasyonda eş zamanlı sondaj çalışması yürütüyoruz. Manisa'da içme suyu büyük ölçüde yer altı kaynaklarından sağlanıyor. Bu yıl yağışların etkisiyle rezervlerde artış yaşansa da suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" dedi.